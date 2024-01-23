В Ростове обрушилась часть фасада здания отдела полиции № 4 на Буденновском

Фото: Ростов ру.

В Ростове обрушилась часть фасада исторического здания на Буденновском. Сейчас доходный дом Чирикова известен как отдел полиции № 4.Кирпичи и штукатурка ветхого здания рухнули на крышу деревянного надземного перехода. Бывший доходный дом находится в аварийном состоянии уже давно. Под фасадом здания построили временный переход с крышей. Скорее всего, это было сделано, чтобы штукатурка не сыпалась людям на головы. Сейчас дом представляет опасность для прохожих.Проход огородили сигнальной лентой и повесили лист с надписью: «Проход запрещен! Обрушение фасада здания».Отметим, здание построили в 1913 году. Его проектированием занимался архитектор Леонид Эберга. Доходным домом владел член городской управы и председательского совета городского Общества взаимного кредита Владимир Чириков. Старинная постройка имеет статус объекта культурного наследия. В 1920 году в здании произошел крупный пожар. Оно выгорело до верхних этажей. На протяжении нескольких лет стояло пустое. В 1930-е годы в доходном доме был горсовет. В 2000-х там находилось здание УВД Ростова-на-Дону. В настоящее время там расположен отдел полиции № 4.