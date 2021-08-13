В Ростове – наибольшее число новых заболевших коронавирусом

В Ростове выявили наибольшее число новых заболевших коронавирусом. В донской столице ежедневный прирост составил 198 человек. На втором месте (по девять инфицированных) – Аксайский, Красносулинский, Зерноградский и Сальский районы.За последние сутки инфекция подтвердилась у 488 человек из 53 муниципалитетов. В Ростовской области нет ни одного чистого от коронавируса района. Случаи заболевания зафиксированы во всех городах и районах.Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. С 4 августа в регионе действуют дополнительные ограничения. В частности, без справки о вакцинации или свежего теста нельзя зайти в фитнес-зал или заведение общепита.