Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове выявили наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки

В Ростове выявили наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки
Ростов продолжает лидировать среди городов Дона по числу заболевших коронавирусом. За последние 24 часа положительные тесты получили 90 человек, проживающих в донской столице.

По информации регионального правительства, по девять заболевших - в Сальском и Зерноградском районах, по семь - в Батайске, Таганроге и Багаевском районе.

Ковид выявили у 239 человек из 41 муниципального образования. С начала эпидемии коронавируса в Ростовской области было зафиксировано 83 482 случая заражения. Большая часть инфицированных уже поборола болезнь.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.