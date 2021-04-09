В Ростове выявили наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки

Ростов продолжает лидировать среди городов Дона по числу заболевших коронавирусом. За последние 24 часа положительные тесты получили 90 человек, проживающих в донской столице.По информации регионального правительства, по девять заболевших - в Сальском и Зерноградском районах, по семь - в Батайске, Таганроге и Багаевском районе.Ковид выявили у 239 человек из 41 муниципального образования. С начала эпидемии коронавируса в Ростовской области было зафиксировано 83 482 случая заражения. Большая часть инфицированных уже поборола болезнь.