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Батайск и Ростов - лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки

Батайск и Ростов - лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки
В Ростове зафиксировали очередную вспышку коронавируса. За последние сутки опасная инфекция подтвердилась у 159 человек. Второе место по числу заболевших в регионе занимает Батайск. Здесь COVID-19 подхватили 16 человек. На третьем месте оказался Азовский район и 14 новых инфицированных.

За последние 24 часа в области выявили 390 зараженных. Коронавирус подтвердился у жителей 46 муниципалитетов. В Ростовской области не осталось ни одного «чистого» от COVID-19 района.

Наибольшее число заболевших - в Ростове (19 173).

Фото: Денис Демков.

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