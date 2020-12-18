Батайск и Ростов - лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Ростове зафиксировали очередную вспышку коронавируса. За последние сутки опасная инфекция подтвердилась у 159 человек. Второе место по числу заболевших в регионе занимает Батайск. Здесь COVID-19 подхватили 16 человек. На третьем месте оказался Азовский район и 14 новых инфицированных.За последние 24 часа в области выявили 390 зараженных. Коронавирус подтвердился у жителей 46 муниципалитетов. В Ростовской области не осталось ни одного «чистого» от COVID-19 района.Наибольшее число заболевших - в Ростове (19 173).Фото: Денис Демков.