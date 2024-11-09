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В Ростове ввели режим ЧС из-за обрушения дома на Станиславского, 103

В Ростове ввели режим ЧС из-за обрушения дома на Станиславского, 103
В Ростове введён режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением доходного дома Янкеля Эсса на улице Станиславского. 8 ноября днём спасательные службы оградили опасную зону вокруг аварийного здания по адресу Станиславского, 103.

Этот доходный дом, возведённый Янкелем Эссом в начале XX века, был зарегистрирован как объект культурного наследия, однако в начале 2000-х годов его статус утратился. В 2020 году строение было признано аварийным.

В июне прошлого года на первом этаже, в квартире № 11 произошло обрушение потолка. На место инцидента прибыли спасатели, которые огородили здание сигнальной лентой.

Данный объект носит имя знаменитого торговца, который специализировался на угольных перевозках и активно участвовал в жизни Ростова-на-Дону.
Фото: Ростов ру.
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