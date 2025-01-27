В Пролетарске старинное здание лишилось своих деревянных дверей и окон

Фото: тг-канал Геннадий Крольман

В Пролетарске Ростовской области старинное здание лишилось своих деревянных дверей и окон. Об этом сообщил ростовский краевед и градозащитник Геннадий Крольман в соцсетях 27 января.Кроме дверей и окон, дом на Пионерской, 66 также потерял свои опоры козырька. Краевед отметил, что в Ростовской области осталось мало подобных старинных домов донского казачества, а большинство из них находятся под угрозой разрушения из-за пожаров и других факторов.Это не единственный случай утраты индивидуальности исторических зданий из-за замены деревянных окон и дверей на пластиковые или металлические. В историческом центре Ростова, например, находится бывшее имение Анны Поповой, построенное в стиле классицизма с 1870-х по 1914 год. Однако рекламное агентство, разместившееся там, демонтировало деревянные резные створки, придававшие дому уникальный облик. Вместо них установили железную дверь, что кардинально изменило внешний вид здания.