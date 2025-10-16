В Ростове на Скачкова посреди автодороги образовался глубокий провал

Фото: DonDay

На улице Скачкова в Ростове посреди проезжей части образовался глубокий провал. Фотографии публикует Donday.ru.Огромная яма появилась в районе дома № 52, неподалеку от перехода улицы Республиканской. На кадрах видно, что асфальт буквально «ушел под землю».- Утром выезжали со двора и были шокированы. Чуть не влетели в яму. Если бы вовремя не среагировали, остались бы без колес, - жалуется жительница дома № 52.Чтобы машины не попали в дорожную ловушку, люди решили оградить опасный участок. Они положили в пробоину шину и доски. Не исключено, что в темное время суток «самодельная преграда» может оказаться бесполезной. В темноте яму можно просто не заметить.Добавим, что в случае ДТП необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Они составят протокол, а водитель сможет получить компенсацию по КАСКО или ОСАГО.