Жителям Ростовской области назвали новые даты выплат детских пособий и пенсий в ноябре

Фото: Банк России

В ноябре по Ростовской области, как и во всей России, изменятся даты выплат пенсий и пособий на детей. Объясняем, как на график повлияли праздничные и выходные дни последнего месяца осени.Если запланированные даты, в которые Социальный фонд перечисляет помощь, выпадают на красный день производственного календаря, произвести переводы некому — сотрудники тоже на выходных. Чтобы семьи и пенсионеры не ждали, пока ведомство возобновит работу, деньги перечисляют в последний рабочий день перед выходными и праздниками.В ноябре изменения затронут два вида социальной помощи. Первый из них — пенсионные выплаты. Их в Ростовской области обычно производят 10, 16 и 23 ноября. Две последние даты — это воскресенья. В Ростовском отделении «Соцфонда» суббота тоже не рабочая, поэтому выплату переносят на два дня, на 14 ноября и 21, пятницы.С детскими выплатами все немного сложнее.Без изменений родители получат материнский капитал на детей до трех лет (пятого ноября), и пособие для тех, кто взял на работе отпуск по уходу за ребенком (восьмого ноября).Но выплата единого детского пособия (несовершеннолетние дети, беременные женщины, дети призванных на воинскую службу, неработающие родители) сдвинулась.В обычных условиях помощь перечисляется из Социального фонда третьего числа каждого месяца. В ноябре это выходной, перенесенный с субботы — рабочий день переставили, чтобы у россиян были небольшие каникулы с воскресенья по праздничный вторник.Будет работать и Социальный фонд Ростовской области. Выплаты единого детского пособия следует ожидать первого ноября.Напоминаем, что деньги могут не поступить на счет сразу. Есть два способа передачи средств гражданам — по почте или в банке. В указанные даты «Соцфонд» отправляет выплату им.В почте свой график, назначаемый на период от 1 до 25 числа месяца. Через банки деньги могут как пройти сразу, так и в течение трех рабочих дней.