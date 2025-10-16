За 9 месяцев на железнодорожных переездах Ростовской области произошло 4 аварии

Фото: СКЖД

За девять месяцев на железнодорожных переездах Ростовской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествий. Данными за 2025 год поделились в СКЖД 15 октября.За этот период зафиксирована 31 авария в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России. В этих происшествиях 15 человек получили травмы различной степени тяжести, а пять погибли.К примеру, одно из последних аварий на ж/д путях донского регионе случилось 29 сентября. На станции Пролетарская под городом Сальск 63-летняя женщина переходила пути в неположенном месте. По итогу она оказалась под грузовым поездом. Прибывшие на место сотрудники скорой констатировали смерть пенсионерки.