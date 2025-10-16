Новости
В Ростове на похоронах убитой врача-эндокринолога у ее родственницы началась истерика

В Ростове-на-Дону в церкви Сурб Хач 16 октября проходит церемония прощания с врачом-эндокринологом Мариной Айрапетян. Множество жителей Ростова пришли в храм, чтобы проститься с доктором.

Как сообщает новостной портал DonDay, на церемонии прощания в храме собрались близкие, товарищи, коллеги и благодарные пациенты врача. Присутствующие приносят цветы. Многие не могут сдержать слез, скорбя у гроба. Одной из родственниц Марины потребовалась помощь во время церемонии, она была в состоянии сильного эмоционального потрясения. У женщины началась истерика, сдержаться она не смогла.

Напомним, что Марина Айрапетян и ее супруг стали жертвами убийства в Армении, куда они приехали на свадебное торжество к родственникам. На супругов совершил нападение вооруженный человек, который потребовал отдать ключи от машины. После того как они отказались, он открыл огонь. Впоследствии злоумышленник был задержан. Тела погибших были обнаружены на следующий день в садовой беседке.

Похоронят супругов в Ростовской области 17 октября.
Фото: Donday
