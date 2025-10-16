Коричнево-зеленая жидкость с неприятным запахом полилась из кранов ростовчан

Фото: Соцсети

В западной части Ростова-на-Дону из кранов вместо воды начала течь жидкость, внешне похожая на квас. Сегодня, 16 октября, ростовчане поделились в социальных сетях видеороликами, запечатлевшими воду необычного цвета с неприятным запахом.Непригодная к употреблению субстанция буро-зеленого оттенка полилась из водопроводных кранов в домах на улицах 2-й Краснодарской и Малиновского. Жильцы крайне возмущены сложившимся положением дел, усугубляемым регулярными проблемами с подачей воды. Когда вода все-таки появляется, ее качество оставляет желать лучшего, поскольку она имеет неестественный окрас.Чтобы соблюдать элементарные нормы гигиены, горожанам пока приходится нести дополнительные траты, покупая бутилированную питьевую воду в магазинах.В социальных сетях горожане шутят, что из кранов побежали «квас» или «светлое нефильтрованное».Пока не известно, с чем связан такой оттенок жидкости.