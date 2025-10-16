Футбольный клуб "Ростов" рискует вылететь в следующем сезоне Чемпионата России

Фото: ФК Ростов

В 2025 году футбольный клуб «Ростов» столкнулся с серьезными переменами. Смена владельца, тренерского штаба и уход ключевых игроков неминуемо повлияли на внутреннюю структуру и внешние связи команды. Как заявил генеральный директор Игорь Гончаров, Российский футбольный союз (РФС) выразил обеспокоенность финансовой стабильностью клуба.РФС направил официальное письмо руководству клуба, указывая на нехватку финансирования в 2025 году. Основная проблема заключается в невыполнении спонсорских и благотворительных обязательств. Кроме того, ожидается уменьшение числа партнеров клуба с начала 2026 года, что еще больше ухудшит финансовое положение.Управлению ФК «Ростов» было настоятельно рекомендовано принять безотлагательные меры для решения финансовых проблем и успешного прохождения лицензирования на следующий сезон. В противном случае, из-за накопившихся долгов, клуб может лишиться лицензии на сезон 2026/27 и быть переведен в первую лигу.На данный момент остается неизвестным, кто станет новым президентом клуба и какие действия будут предприняты для исправления ситуации. Предыдущий президент, Арташес Арутюнянц, заявил о своей отставке, подчеркнув, что это решение было принято после тщательного обдумывания.Несмотря на все трудности, команда продолжает тренироваться и готовиться к предстоящему матчу.Донская команда сейчас занимает 10-ю позицию в турнирной таблице Чемпионата России. Если ростовчане не смогут заработать достаточное количество очков до зимнего перерыва, им придется бороться за сохранение места в высшей лиге.