Фото: рр

В центре Ростова уже почти два месяца из кранов у жильцов течёт рыжая вода. Об этом 16 октября рассказала местная жительница Виктория.Проблема возникла в доме №131Б на переулке Университетском. По словам женщины, неприятности с водой начались ещё летом — после того как в августе её отключали из-за ремонтных работ. Когда подачу возобновили, из кранов пошла мутная жидкость цвета ржавчины.— Говорили, что трубы меняли, и всё наладится. Мы терпеливо ждали, думали, временно. Но уже середина октября, а «Фанта» из крана так и течёт. Причём платим за полноценную горячую воду. Посуду не отмоешь, и запах отвратительный. Это даже не «Фанта», а какая-то химия, — поделилась ростовчанка.По словам жильцов, ситуация становится только хуже. Воду приходится покупать, потому что фильтры не справляются. В доме живут семьи с маленькими детьми — родители кипятят покупную воду, чтобы хотя бы искупать малышей. У некоторых из-за постоянного контакта с грязной водой начались высыпания на коже.Люди просят власти и коммунальщиков обратить внимание на проблему. Формально горячая вода в доме есть, но пользоваться ей невозможно — она опасна для здоровья.