- Пожар в 10 квадратных метров потушили 24 специалиста с помощью шести единиц техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Пожар ликвидировали 17 огнеборцев и четыре спецмашины, - уточнили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Неосторожное обращение с огнем привело к двум возгораниям в Ростове. Пожары произошли 14 октября.Одно из возгораний случилось в многоэтажном доме на переулке Днепровском. Из-за упавшей на пол пьезо-зажигалки вспыхнул огонь. Пламя распространилось по занавеске, а затем перешло на домашние вещи. Хозяин квартиры успел вовремя выбежать из нее. В этом происшествии спасателями было спасено 10 человек.Второе происшествие случилось в частном доме на переулке переулке Доломановском. В огне оказались повреждены домашние вещи на 10 квадратных метров.