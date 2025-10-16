Неосторожное обращение с огнем привело к двум возгораниям в Ростове
Неосторожное обращение с огнем привело к двум возгораниям в Ростове. Пожары произошли 14 октября.
Одно из возгораний случилось в многоэтажном доме на переулке Днепровском. Из-за упавшей на пол пьезо-зажигалки вспыхнул огонь. Пламя распространилось по занавеске, а затем перешло на домашние вещи. Хозяин квартиры успел вовремя выбежать из нее. В этом происшествии спасателями было спасено 10 человек.
Второе происшествие случилось в частном доме на переулке переулке Доломановском. В огне оказались повреждены домашние вещи на 10 квадратных метров.