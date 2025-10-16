На торги выставили землю и спецтехнику сельхозкомпании из Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Ростовской области объявлена продажа земельного надела и специализированной агротехники, принадлежащих обанкротившейся сельскохозяйственной фирме. Сведения об аукционе опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставлены земельный участок, жатка для комбайна, сам комбайн, зерновая сеялка и три трактора. Ориентировочная общая стоимость всех семи лотов составляет 17,7 миллиона рублей.Зарегистрироваться для участия в торгах возможно с 20 октября по 16 декабря. В этот же временной промежуток будут подведены окончательные результаты аукциона.Следует отметить, что на торги выставлено имущество агрофирмы «ЛУКИНО». Данная организация была основана в Мартыновском районе в 2003 году. В июле 2024 года предприятие, специализирующееся на выращивании зерна, было признано неплатежеспособным.