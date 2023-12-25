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В Ростове посреди дороги на Еременко образовался провал

В Ростове посреди дороги на Еременко образовался провал
В Ростове-на-Дону посреди тротуара на Еременко появился провал. Снимки с места горожане опубликовали в соцсетях 25 декабря.

По словам местных жителей, пробоина появилась на пересечении улицы Еременко и проспекта Маршала Жукова. На снимках показано, что дыра образовалась прямо возле «зебры». Вероятно, в следующий раз на участке пешеходы могут получить травмы.

Опаснее всего проходить территорию в темное время суток. В темноте местные жители могут не заметить провал и споткнуться. Ежедневно ростовчане рискуют получить травму.

Горожанам следует обратиться в соответствующие службы, чтобы тротуар залатали.
Фото: Благоустройство
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