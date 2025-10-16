- Само животное вообще ничего не беспокоило, она носилась по террариуму целыми днями, копала влажную камеру, грелась и, как бестия охотилась за сверчками, - сообщила хозяйка.

Фото: Анастасия Савченко

Ростовский ветврач спасла от смерти варана с воспаленными яичниками. Об этом врач-герпетолог Анастасия Савченко поделилась 15 октября у себя в соцсетях.Девушка приобрела самку Кольцехвостого варана еще малюткой. В любви и ласке она растила рептилию два года. На днях животное достигло половой зрелости. И теперь Анастасии можно думать о разведении этого вида варанов.Но все равно при таком хорошем состоянии любимца, Анастасия все же отнесла питомца на УЗИ. К несчастью, на обследовании у рептилии выявили нарушение репродуктивного цикла. У нее было полное брюхо жидкости с переросшими ячейками, в которых формируются яйца. Такое состояние требовало немедленного медицинского вмешательства. Так как эти признаки угрожали жизни варана.Хозяйка оперативно прооперировала питомца. По прошествию двух суток животное стало проявлять активность. Анастасия Савченко даже записала видео, как резво ее питомец ловит кузнечика.