Администрация Ростова подписала соглашение о сотрудничестве с Ботаническим садом ЮФУ


Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал соглашение о сотрудничестве с Ботаническим садом ЮФУ. Глава донской столицы вместе с казачатами-кадетами прогулялся по Ботаническому саду. Это не только научный центр, но и знаковое место для жителей города. С детства в Ботаническом саду ростовчане учатся понимать и любить природу, ценить её красоту.

Работники Ботанического сада делятся знаниями с юными посетителями. Учёные учреждения веками изучают ландшафтный дизайн. В саду ценится преемственность: начинающие исследователи изучают и приумножают знания, трудятся над глобальными международными проектами, включая физиологию растений, например, фотосинтез.

Из-за климатических изменений городские насаждения страдают и гибнут. В Ростове-на-Дону — нашествие ясеневой златки, что ухудшило состояние городских лесов. Как следствие, возникает потребность в замене пораженных ясеней на более устойчивые породы.
- Перед городом стоит задача не только сохранить, но и приумножить наши леса, рощи, парки и скверы. Мы стремимся к тому, чтобы город сам выращивал саженцы. Все это можно сделать только с опорой на науку. В том числе возможности и площади для организации лесопитомника есть и в самом Ботаническом саду, - сказал Александр Скрябин. - Причем это лишь малая часть предстоящей нам совместной работы на стратегическую перспективу. В преддверии Дня древонасаждения, который мы тоже проводим при консультационной поддержке специалистов сада, подписали соглашение о сотрудничестве с директором учреждения Татьяной Викторовной Вардуни. Татьяна Викторовна поддержала тезис о том, что углубление сотрудничества с городом давно назрело и пойдет на пользу как горожанам, так и ученым.


Для закрепления подписанного соглашения глава города принял решение, что компенсация за вырубленные деревья будет теперь выражаться только в денежной форме. Городская администрация намерена использовать эти средства для приобретения саженцев, адаптированных к климату Ростова.

При этом особое значение придается качеству посадочного материала, чтобы обеспечить надлежащую приживаемость и рост деревьев, исключая их увядание на городских улицах. Таким образом, город стремится гарантировать долгосрочное озеленение и улучшение экологической обстановки.

К юбилею Ботанического сада в 2027 году город подготовит серию мероприятий, которые будут интересны и познавательны для ростовчан.

Александр Скрябин выразил надежду, что новый этап сотрудничества с Ботаническим садом ЮФУ будет успешным.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
