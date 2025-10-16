Новости
В Ростове прощаются с убитой врачом-эндокринологом Мариной Айрапетян

В Ростове прощаются с доктором Мариной Айрапетян, эндокринологом, чья жизнь оборвалась внезапно и трагически за пределами России. Множество людей собрались, чтобы проститься с Мариной, выразить соболезнования и поддержать ее семью в это трудное время.
Как сообщает портал DonDay, в храме Сурб Хач проходит траурная церемония прощания с доктором Айрапетян. Она и ее супруг стали жертвами жестокого убийства, произошедшего в Армении.

После трагедии тело Марины было доставлено в Ростов. На похороны собрались около полусотни человек, оплакивающих ее преждевременную кончину. Среди присутствующих были родные, друзья, коллеги и благодарные пациенты. Здесь же находились молодожены, ради чьей свадьбы и приехала Марина.

Атмосфера на церемонии была наполнена глубокой печалью и скорбью. Убитая горем мать, склонившись над гробом, произносила, что родители не должны переживать своих детей, и в отчаянии просила дочь очнуться.

- Мариночка, открой глазки, - причитала мать. - За что мне такое несчастье?

Одна из родственниц была настолько потрясена, что ей и вовсе потребовалась помощь медиков. Церемония прощания состоялась 16 октября в храме Сурб Хач. Похороны Марины Айрапетян пройдут 17 октября в Ростовской области.
Фото: Donday
