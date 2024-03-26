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В Ростове на Станиславского посреди тротуара образовался провал

В Ростове на Станиславского посреди тротуара образовался провал
В центре Ростова-на-Дону провалилась тротуарная плитка. Снимки с места горожане опубликовали 26 марта на сайте Благоустройства.

По словам местных жителей, провал появился на улице Станиславского, 65. На кадрах видно, что посреди тротуара образовалась глубокая дыра.

- Когда будет отремонтирован тротуар? Три месяца бездействия! - сказано в жалобе.

Вероятно, в скором времени на участке могут пострадать пешеходы. Опасно идти по тротуару в теплое время суток. Пробоину посреди дыры могут просто не заметить.

Чтобы на участке не пострадали местные жители, необходимо залатать пробоину.
Фото: Благоустройство
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