На Дону пса с тяжелым переломом таза пытаются спасти волонтеры

Фото: Счастливчик

В Ростовской области волонтеры объединили усилия, чтобы помочь псу, получившему тяжелую травму тазовой области. Об этом сообщает DonDay, ссылаясь на сведения, полученные из приюта "Счастливчик", находящегося в Каменске-Шахтинском.Три дня несчастное животное провело на улице возле Красновской школы. 15 октября отзывчивые жители оповестили приют о лежащей и лишенной возможности двигаться собаке. Прибывший на место доброволец помог доставить страдальца в ветеринарную клинику.16 октября днем беспомощное животное привезли в клинику, где диагностировали серьезный перелом.Местные ветеринары заключили, что кости не смогут срастись сами по себе, требуется хирургическое вмешательство с применением пластин. У пса обнаружил перелом подвздошной кости в зоне вертлужной впадины, со смещением вовнутрь. Из-за чего передвигаться самостоятельно питомец не может.Операция должна проводиться в специализированной клинике в другом населенном пункте. Сейчас приют ищет добровольцев с личным автотранспортом, которые смогли бы в ближайшее время отвезти собаку на операцию в клиники городов Шахты, Новочеркасска или Ростова.