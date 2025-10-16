Юрий Слюсарь запретил спил деревьев выше 1,8 метра без своего согласия

Фото: Юрий Слюсарь

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ввел новое правило о запрете спила дерева высотой более 1,8 метра без его письменного разрешения.С 16 октября вступает в силу новое правило. Глава региона ввел эти меры после сноса аллеи здоровых сосен в Новочеркасске. Подрядчик объяснил, что деревья мешали благоустройству. Юрий Слюсарь лично прибыл на место и резко раскритиковал действия подрядчика.Сейчас власти пытаются установить, кто был инициатором вырубки. Виновные понесут наказание.Сноса деревьев на территории больше не будет. На месте вырубленных растений посадят крупномеры в ближайшее время.