В Ростове на Привокзальной площади обновляют дорожное покрытие и тротуарную плитку

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Глава Ростова Александр Скрябин посетил с рабочим визитом Привокзальную площадь. Здесь обновляют дорожное покрытие и тротуарную плитку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Скоро на площади появится разметка, которая сделает движение безопаснее и удобнее. По поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря приводят в порядок все въездные группы.- Как уже отмечал ранее, наши въездные группы и Привокзальная площадь – это первое, что видят люди, приезжая в Ростов. Поэтому важно, чтобы эти места выглядели привлекательно и современно, - рассказал Александр Скрябин.На площади более 6 500 квадратных метров нужно было заменить плитку и бортовые камни. Это почти площадь футбольного стадиона.Сейчас на территории идет отсыпка газонов черноземом. Работы ведут круглосуточно. Скоро Привокзальная площадь преобразится.Глава города отметил, что на площади еще есть недочеты. Нужно покрасить опоры освещения и убрать висящие провода там, где это возможно. Также следует проверить и очистить ливнёвую канализацию, обновить остановочные комплексы и убрать расклеенные объявления.Также по поручению Александра Скрябина Железнодорожный район заменит однолетние цветы на клумбах на многолетние. Особое внимание уделить поливу деревьев, у многих каштанов сухие листья. Задача района — провести комплекс уходовых работ, чтобы спасти деревья.Во время визита глава Ростова поговорил с людьми, которые шли по Привокзальной площади.- Меня интересовал вопрос о том, что они считают необходимым сделать в части благоустройства, чтобы площадь выглядела лучше. Наши мнения совпали, и мы будем работать над улучшением благоустройства площади. Всем ответственным поставлена задача, буду контролировать, - сообщил глава города.