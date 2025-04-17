Александр Скрябин: В Ростове продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: тг-канал Александра Скрябина

В Ростове-на-Дону продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин, дорожные службы завершили ремонт автомобильной дороги по улице Советской.Протяженность отремонтированного участка составила 1 000 метров. Подрядная организация произвела замену асфальтобетонного покрытия на проезжей части на площади 14 100 квадратных метров.Разметку на дорожное полотно нанесут после того, как проведут контроль качества выполненных работ.Глава Ростова сообщил, что в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано провести ремонтные работы на 37 автомобильных дорогах.- Продолжаем работать над улучшением дорожной инфраструктуры нашего города, чтобы сделать его более комфортным и безопасным для жителей и гостей Ростова. Благодарю вас за поддержку и терпение в процессе выполнения этих важных работ, — написал Александр Скрябин.Кроме того, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ростове продолжается реконструкция улицы Вавилова. Проект предусматривает расширение проезжей части с двух до четырех полос на участке длиной около 3,5 км, а также создание транспортной развязки на пересечении с улицей Особенной и проспектом Королева. Кроме того, будут проведены работы по перекладке всех коммуникаций, строительству подпорных стенок и путепроводов.