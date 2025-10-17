В Ростове на предстоящих выходных октября похолодает до +5 градусов

Фото: Donday

До +5 градусов похолодает в Ростове-на-Дону на предстоящих октябрьских выходных. Специалисты из ростовского Гидрометеорологического центра подготовили подробный прогноз погоды на 18 и 19 октября.В субботу над донской столицей будет преобладать облачность на протяжении всего дня. К середине дня воздух прогреется до 14 градусов выше нуля. Вечером ожидается снижение температуры до 8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5.В воскресенье к полудню температура воздуха достигнет 15 градусов тепла. Вечером температура не превысит 9 градусов. Кроме того, в ночное время в Ростове прогнозируются осадки в виде дождя.В течение выходных дней сила ветра не превысит трех метров в секунду.