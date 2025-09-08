В Ростове на новой рабочей неделе сентября ожидаются осадки в виде дождей и гроз

Фото: Donday

На новой рабочей неделе в Ростове-на-Дону прогнозируются дожди и грозы. Подробный прогноз погоды на период с 8 по 12 сентября был подготовлен экспертами ростовского Гидрометцентра.В понедельник, в начале недели, в столице донского региона к полудню температура повысится до +29 градусов. К вечеру ожидается её снижение до +25 градусов. Ветер будет слабым, его скорость не превысит пяти метров в секунду.Во вторник, 9 сентября, метеорологи предсказывают интенсивные дожди в середине дня, а максимальная температура воздуха достигнет +26 градусов. Вечером в городе усилится ветер, его порывы могут превысить семь метров в секунду. Температура снизится до +22 градусов. Ночью осадки прекратятся.В среду в Ростове ожидается пасмурная и прохладная погода. Днем температура поднимется до +24 градусов, а к вечеру похолодает до +19 градусов.В четверг в течение всего дня ожидается ясная погода. К полудню воздух прогреется до +24 градусов. Ночью температура опустится до +15 градусов.В пятницу, в последний рабочий день недели, будет облачно и прохладно. Утром термометры покажут +16 градусов. К середине дня температура достигнет +25 градусов, а вечером опустится до +14 градусов. Ветер будет умеренным, его скорость составит до четырех метров в секунду.