В Ростове-на-Дону на выходных похолодает до +11 градусов

Донские синоптики прогнозируют снижение температуры в Ростове на выходных. О прогнозе сообщили в Росгидрометцентре.В пятницу, 16 октября, температура воздуха днем не превысит +23 градусов, а ночью опустится до +11. Северо-восточный ветер к вечеру сменится юго-западным, сила порывов которого не более одного метра в секунду.В субботу, 17 октября, температура воздуха станет немного теплее. Днем в Ростове-на-Дону ожидается +24 градуса и северо-западный ветер со скоростью три метра в секунду. Ночью похолодает до +13 градусов, а ветер изменит направление на северное и стихнет до двух метров в секунду.Самым прохладным будет 18 октября. Днем воздух прогреется лишь до +21 градуса, а ночью столбики термометров опустится до +8 градусов. Сила порывов северо-восточного ветра днем достигнет четырёх метров в секунду. Ночью он изменит направление на восточное со скоростью одного метра в секунду.Все выходные пройдут без осадков с небольшой облачностью.