В Ростове на выходных потеплеет до +24 градусов

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В грядущие выходные в Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов. По прогнозам метеорологов, в субботу и воскресенье в донской столице прольются дожди.Как сообщает ростовский Гидрометцентр, 17 и 18 мая в Ростове-на-Дону будет тепло, но дождливо. В субботу утром температура воздуха достигнет +18 градусов, а к полудню поднимется до +24. Вечером столбик термометра опустится до +18 градусов. Ожидается ветер с порывами свыше десяти метров в секунду. Возможен небольшой дождь вечером, а ночью прогнозируется сильная гроза.В воскресенье утром и днем пройдут небольшие дожди. К полудню воздух прогреется до +22 градусов, а к вечеру похолодает до +14. Скорость ветра составит около девяти метров в секунду.