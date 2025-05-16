Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на выходных потеплеет до +24 градусов

В Ростове на выходных потеплеет до +24 градусов

В грядущие выходные в Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов. По прогнозам метеорологов, в субботу и воскресенье в донской столице прольются дожди.

Как сообщает ростовский Гидрометцентр, 17 и 18 мая в Ростове-на-Дону будет тепло, но дождливо. В субботу утром температура воздуха достигнет +18 градусов, а к полудню поднимется до +24. Вечером столбик термометра опустится до +18 градусов. Ожидается ветер с порывами свыше десяти метров в секунду. Возможен небольшой дождь вечером, а ночью прогнозируется сильная гроза.

В воскресенье утром и днем пройдут небольшие дожди. К полудню воздух прогреется до +22 градусов, а к вечеру похолодает до +14. Скорость ветра составит около девяти метров в секунду.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.