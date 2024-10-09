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В Ростове на Новаторов полилась из кранов черная жидкость

В Ростове на Новаторов полилась из кранов черная жидкость
В Ростове-на-Дону на улице Новаторов из кранов пошла черная жидкость. Местные жители поделились кадрами в соцсетях 9 октября.

Вода темного оттенка появилась в доме № 30 и сопровождалась она неприятным запахом. Жильцы побоялись использовать такую воду даже для мытья продуктов, не говоря уже о принятии душа или умывании.

Скорее всего, причину необычного цвета жидкости стоит искать в старых ржавых трубах, которые давно нуждаются в замене. Коммунальные службы должны обратить внимание на эту проблему.
Фото: Соцсети
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