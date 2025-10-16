Коммунальный фонтан высотой в многоэтажку забил Шахтах

Фото: Соцсети

В Ростовской области произошел крупный прорыв коммунальной сети. Информацию и видео с места событий опубликовал портал DonDay.Сегодня утром, 16 октября, в поселке ХБК на улице Текстильной произошла авария – из-под земли с силой вырвался столб воды, достигающий высоты многоэтажного строения. Мощный поток, бьющий вертикально вверх, достигает примерно 10 метров.Местные жители отмечают, что подобные инциденты случаются в этом районе регулярно, примерно раз в квартал. Так, немногим ранее, 7 октября, прорыв водопровода привел к затоплению дороги, соединяющей Власовку и ХБК в городе Шахты.Примечательно, что в непосредственной близости от места аварии уже три месяца идут работы по модернизации водопроводной системы.