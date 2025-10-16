В военном суде Ростова состоится оглашение приговора 18 «Айдаровцам»

Фото: Южный окружной военный суд

В Ростовском военном суде планируется вынесение вердикта по одному из наиболее масштабных уголовных процессов, учитывая число обвиняемых. Информация об этом была предоставлена пресс-центром Южного окружного военного суда.Объявление решения суда по этому крупному делу с большим количеством фигурантов запланировано на 17 октября. Рассмотрение дела в отношении членов запрещенного в РФ националистического батальона «Айдар»* началось в июне месяце 2023 года.Судебное разбирательство против «айдаровцев» стало вторым по масштабу в России процессом, касающимся участников украинских вооруженных формирований.Согласно материалам обвинения, инкриминируемые подсудимым преступления были совершены на территориях Украины, находившихся под контролем. Их действия были нацелены как на гражданское население Донецкой народной республики, так и на военнослужащих.