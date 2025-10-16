Фото: тг канал Юрий Слюсарь

Крупный скандал разгорелся в Ростовской области. В Новочеркасске в процессе благоустройства спили аллею здоровых сосен.Губернатора донского региона Юрий Слюсарь выехал на место после случившегося. Как выяснилось, при благоустройстве аллеи рабочие уничтожили 30 высоких здоровых сосен. Причину назвали, что якобы растения мешали благоустройству.Глава региона резко отреагировал на инцидент, и отметил, что такое благоустройство области не нужно. Сейчас устанавливают личность человека, кому принадлежит идея такого варварства.Ситуация усугубляется из-за заявления бывшего мэра Юрия Лысенко о том, что деревья не будут вырубать. Однако, как стало известно, это обещание не выполняется. Ходят слухи о каких-то заседаниях, но их результаты на данный момент неизвестны.В скором общественности будет представлен измененный проект благоустройства. Те деревья, что остались, трогать категорически запрещено. На месте вырубленных сосен высадят крупномеры.