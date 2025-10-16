Новости
Дебиторку элеватора «Ковш» за 730 млн выставили на торги в Ростове

На торги выставлены долговые обязательства ростовского элеватора "Ковш" на общую величину в 730 млн рублей. Объявление о грядущих торгах опубликовано для всеобщего обозрения на онлайн-ресурсе, где публикуются сведения о несостоятельности компаний.

С молотка уйдут семь лотов, общая стоимость которых ориентировочно равна 730 миллионам рублей. Объектом торгов выступает краткосрочная задолженность ряда юридических и физических лиц перед элеватором.

ООО "Ростовский портовый элеватор" Ковш"" было учреждено в Ростове в 2015 году. Ключевым направлением деятельности фирмы являлось складирование и хранение зерновых культур. В 2021 году "Ковш" был объявлен банкротом из-за непогашенного долга в 2,1 миллиарда рублей.

Периодически имущество компании-банкрота выставляют на торги. Так, с аукциона уже во второй раз реализуют исторические причалы.
Фото: Торги России
