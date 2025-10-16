Новости
В Ростове родители ищут без вести пропавшего 13-летнего мальчика
В Ростове ведутся поиски пропавшего 13-летнего Сергея Саранчева. С 16 октября его местонахождение неизвестно.

В тот день подросток вышел из дома, чтобы отправиться в школу, но так и не добрался до учебного заведения. Об этом сообщили родителям, которые сразу же обратились в полицию.

Особые приметы: возраст — 13-15 лет, рост — около 170-175 см, худощавое телосложение. У него светло-русые волосы и серые глаза.

В момент исчезновения на мальчике были черная куртка с зеленой вставкой на спине, коричневая кофта с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении подростка, свяжитесь по номеру по телефона: 249-20-60.
Фото: ГУ МВД РО
