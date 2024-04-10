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В Ростове у жителей на Соколова потекла грязная вода из кранов

В Ростове у жителей на Соколова потекла грязная вода из кранов
В Ростове-на-Дону жители пожаловались на грязную воду из кранов. Снимки мутной жидкости горожане опубликовали 9 апреля в соцсетях.

Как сообщили ростовчане, грязная вода потекла на проспекте Соколова. На кадрах видно, что цвет жидкости стал желто-коричневым.

- Как в такой воде купать ребенка?,- добавили горожане.

При каких обстоятельствах вода стала грязной, неизвестно. Пока жильцам приходится закупать жидкость в магазинах, чтобы принять душ или приготовить еду.

Чтобы решить проблему ростовчане просят обратить внимание на проблему Ростовводоканал.
Фото: Rostov.ru
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