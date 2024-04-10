В Ростове у жителей на Соколова потекла грязная вода из кранов

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону жители пожаловались на грязную воду из кранов. Снимки мутной жидкости горожане опубликовали 9 апреля в соцсетях.Как сообщили ростовчане, грязная вода потекла на проспекте Соколова. На кадрах видно, что цвет жидкости стал желто-коричневым.- Как в такой воде купать ребенка?,- добавили горожане.При каких обстоятельствах вода стала грязной, неизвестно. Пока жильцам приходится закупать жидкость в магазинах, чтобы принять душ или приготовить еду.Чтобы решить проблему ростовчане просят обратить внимание на проблему Ростовводоканал.