В Ростове из кранов жителей на Западном потекла болотная вода

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В Ростове жители Западного пожаловались на грязную воду из кранов. Кадры болотно-зеленой жидкости горожане опубликовали в соцсетях 20 декабря.По словам местных жителей, грязная вода потекла из кранов на Салютина, в доме № 2. На кадрах видно, что цвет жидкости болотно-зеленый.- Её что, из Дона без фильтров качают? - спрашивают горожане.По какой причине вода стала грязной, не сообщается. Не исключено, что специалисты Ростовводоканала давно не проводили прочистку труб.Жильцам многоквартирного дома следует обратиться в соответствующие службы, чтобы восстановить водоснабжение.