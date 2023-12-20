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В Ростове из кранов жителей на Западном потекла болотная вода

В Ростове из кранов жителей на Западном потекла болотная вода
В Ростове жители Западного пожаловались на грязную воду из кранов. Кадры болотно-зеленой жидкости горожане опубликовали в соцсетях 20 декабря.

По словам местных жителей, грязная вода потекла из кранов на Салютина, в доме № 2. На кадрах видно, что цвет жидкости болотно-зеленый.
- Её что, из Дона без фильтров качают? - спрашивают горожане.

По какой причине вода стала грязной, не сообщается. Не исключено, что специалисты Ростовводоканала давно не проводили прочистку труб.

Жильцам многоквартирного дома следует обратиться в соответствующие службы, чтобы восстановить водоснабжение.
Фото: СоцСети
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