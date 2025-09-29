Фото: Дондей

На новой рабочей неделе в Ростове ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом сообщили в «Гисметео».В понедельник, 29 сентября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Утром градусники покажут +12 градусов. После обеда воздух прогреется до +15 градусов. После заката пойдут дожди, а столбики термометров опустятся до +10 градусов. В этот день ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 13 метров в секунду.Во вторник, 30 сентября, весь день будут идти дожди. Утром температура будет до +8 градусов. После полудня столбики термометров поднимутся до +9. Вечером похолодает до +8 градусов. Порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду.В среду, 1 октября, до вечера будет идти дождь. Утром столбики термометров покажут отметку +8 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов. Вечером прогнозируется пасмурная погода, но осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +8 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.В четверг, 2 октября, утром столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Днем градусники покажут +16 градусов. Вечером похолодает до +11 градусов. Весь день специалисты прогнозируют ясную погоду. Осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.В пятницу, 3 октября, ожидается солнечная погода. Утром градусники покажут температуру +10 градусов. Днем потеплеет до +17 градусов. Ночью похолодает до +11 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.