В Ростовской области отменили беспилотную опасность утром 5 ноября
В Ростовской области отменили беспилотную опасность утром 5 ноября. Жителей проинформировали в РСЧС.

Опасность БПЛА в регионе была объявлена 4 ноября около 22:30. Спасатели рекомендовали зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Уже на следующий день утром был объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области.

Как уточнили в Минобороны РФ, над регионом было перехвачено восемь дронов. По информации губернатора Юрия Слюсаря, летательные аппараты были зафиксированы в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах.

- Люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях уточняется, - сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
