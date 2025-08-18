В Ростове на новой рабочей неделе ожидается потепление до +34 градусов

Фото: Дондей

На новой рабочей неделе в Ростове ожидается потепление до +34 градусов. Об этом сообщили в Гисметео.В понедельник, 18 августа, столбики термометров поднимутся до +34 градусов днем. К вечеру они опустятся до +19 градусов.Во вторник температура поднимется до +27 градусов. Вечером столбики термометров понизятся до +16 градусов.В среду, 20 августа, после обеда воздух прогреется до +30 градусов. После заката температура опустится также до +16.В четверг после полудня температура воздуха поднимется до +30 градусов. Вечером градусники покажут +18 градусов.В пятницу, 22 августа, ожидается потепление до +34 градусов. В вечернее время температура опустится до +18 градусов.На новой рабочей неделе порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.