Без воды из-за отключения света остались три муниципалитета Ростовской области
Три муниципальных образования Ростовской области остались без воды. Как уточнила министр ЖКХ Антонина Пшеничная, причиной этому стало аварийное отключение электроэнергии.
Из-за произошедшего оказалась остановлена работа пяти насосных станций. По этой причине подачу водоснабжения прекратили в Гуково, Зверево и поселке Красносулинского района.
Для жителей организовали подвоз воды. Когда закончатся восстановительные работы пока не известно.