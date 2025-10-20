Фото: Дондей

На новой рабочей неделе в Ростове прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Об этом рассказали синоптики Гисметео.В понедельник, 20 октября, в утром ожидаются осадки. Днем будет пасмурно. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов. К ночи похолодает до +7 градусов. В этот день прогнозируется сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду.Во вторник, 21 октября, после обеда есть вероятность небольшого дождя. Максимально воздух прогреется до +10 градусов. После заката похолодает до +7 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.В среду, 22 октября, осадков не будет, но небо затянется облаками. После полудня градусники покажут +12 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до +7 градусов. Порывы ветра будут достигать шести метров в секунду.В четверг, 23 октября, также прогнозируется пасмурная погода. Днем ожидается потепление до +13 градусов, а вечером похолодает до +7 градусов. В этот день сильного ветра не будет.В пятницу, 24 октября, погода будет малооблачной. Днем температура поднимется до +15 градусов. Вечером градусники покажут +10 градусов. Порывы ветра будут достигать шести метров в секунду.