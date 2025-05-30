В Ростовской области на торги за 9,5 млн выставили предприятие горной промышленности

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В Ростовской области на аукцион выставлен объект горнодобывающей отрасли стоимостью 9,5 млн рублей. Объявление о предстоящих торгах опубликовано на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.С аукциона планируют реализовать имущественный комплекс предприятия, находящегося в стадии банкротства. В единый лот включены такие объекты, как трансформатор, ЛЭП и подстанция. Кроме того, на торги выставлены здания столовой с кухней, котельной, цехов первичного и вторичного дробления, а также водохозяйственное сооружение. Планируется также продать право аренды на земельные участки.Начальная цена лота составляет 9,5 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 июня. Результаты аукциона будут объявлены через четыре дня после завершения периода приема заявок.ООО «Эксподон» было зарегистрировано в поселке Углеродовском Ростовской области в марте 2008 года. Основным видом деятельности компании являлась добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Компания была признана несостоятельной (банкротом) 22 мая 2025 года.