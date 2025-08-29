Фото: Юлия Мищук

В Ростове-на-Дону после удара БПЛА в центре города за помощью обратились 25 семей, сообщила глава Ленинского района Юлия Мищук.По информации местных властей, подано уже 54 заявления на компенсацию ущерба. Днем ранее их было 50. Штаб по приему заявлений продолжает работу на базе школы № 55.Специалисты проводят замеры окон для замены стеклопакетов. Территория уже очищена. Ремонтные работы начнутся с начала сентября. Газоснабжение восстановлено в трех домах.26 августа около 23:00 произошел инцидент. Обломки дрона рухнули на пересечении Халтуринского и Московской, повредив 11 домов. В одном из них загорелась крыша. К счастью, никто не пострадал, но здания нуждаются в ремонте.Владельцам квартир, которые понесли значительный ущерб, будут предоставлены временные жилые помещения на период проведения восстановительных работ.