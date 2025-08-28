В Ростове за матпощью обратились 50 жителей после атаки БПЛА в центре города

Фото: Дондей

В Ростове за единовременной материальной помощью обратились 50 жителей после атаки БПЛА в центре города. Информацию предоставила глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.Вечером 26 августа произошло чрезвычайное происшествие. Обломки дрона упали на пересечении Халтуринского и Московской. Жители Ростова услышали громкий звук взрыва, после чего начался пожар на крыше одного из многоквартирных домов. В результате взрыва выбило стекла в окнах. К счастью, никто не пострадал.Инцидент привел к повреждению 11 строений. Для людей, проживавших в домах, был развернут пункт временного размещения (ПВР) в школе № 55, где также работает штаб для приема заявлений на материальную помощь. На 27 августа было подано 26 заявлений, а к вечеру их количество увеличилось до 50. Вероятно, сумму выплат определят в 15 тысяч рублей.Как уточнила Юлия Мищук, на территории уже проходят уборочные работы.