В центре Ростова часть поврежденных при атаке БПЛА домов подключили к газу

Фото: Юлия Мищук

В Ростове-на-Дону вернули газоснабжение в часть поврежденных при атаке беспилотников домов. Об этом сообщила глава Ленинского района Юлия Мищук.Происшествие случилось 26 августа около 23:00. Из-за падения фрагментов беспилотника на пересечении Халтуринский/Московская повреждены оказались 11 домов. В одном из них вспыхнула кровля. Людей пришлось эвакуировать. К счастью, никто из них не пострадал.Специалисты делают замеры окон в домах для их последующего остекления. Кроме того, несколько домов уже обеспечили газом. Коммуникации вернули по адресам: Московская, 31, Халтуринский, 22 и Темерницкая, 24.