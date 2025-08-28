Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова часть поврежденных при атаке БПЛА домов подключили к газу

В центре Ростова часть поврежденных при атаке БПЛА домов подключили к газу
В Ростове-на-Дону вернули газоснабжение в часть поврежденных при атаке беспилотников домов. Об этом сообщила глава Ленинского района Юлия Мищук.

Происшествие случилось 26 августа около 23:00. Из-за падения фрагментов беспилотника на пересечении Халтуринский/Московская повреждены оказались 11 домов. В одном из них вспыхнула кровля. Людей пришлось эвакуировать. К счастью, никто из них не пострадал.

Специалисты делают замеры окон в домах для их последующего остекления. Кроме того, несколько домов уже обеспечили газом. Коммуникации вернули по адресам: Московская, 31, Халтуринский, 22 и Темерницкая, 24.
Фото: Юлия Мищук
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.