После атаки БПЛА в центре Ростова за матпомощью обратились 26 жильцов

Фото: Юлия Мищук тг-канал

Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Юлия Мищук сообщила, что после атаки беспилотника 26 жителей обратились за материальной помощью.По словам Мищук, в результате удара были повреждены 11 домов. В частности, на улице Станиславского, 42 разбито восемь стеклопакетов в подъезде. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Замена стекол будет выполнена управляющей компанией РСУ-12 в кратчайшие сроки.Дом на Московской, 31 уже открыт для жильцов, и управляющая компания занимается уборкой территории.Кроме того, Юлия Мищук отметила, что на Московской, 29 специалисты проведут инструментальное обследование здания на предмет безопасности.Инцидент произошел 26 августа на пересечении Халтуринский/Московская. Как отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в происшествии никто не пострадал.Причиненный ущерб жителям будет компенсирован.