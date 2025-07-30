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В Ростове-на-Дону побит температурный рекорд, установленный 65 лет назад. 30 июля воздух прогрелся до +39 градусов.До этого рекорд был установлен в 1960 году. Тогда максимальная температура составила +38 градусов.Июль уже третий раз подряд бьет температурные рекорды. Напомним, 13 июля столбики термометров поднялись до +41 градуса, а 14 июля достигли +38 градусов.Из-за жары в регионе возникали перебои в электроснабжении. Тысячи жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и других городов оставались без света. Проблемы были и с водоснабжением, они затронули несколько десятков районов области.В связи с повышенной пожароопасностью в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Почти ежедневно в регионе возникают ландшафтные пожары.