В Ростове объявили аукцион на право аренды причальных сооружений морского порта

Фото: ГИС Торги

В Ростове-на-Дону объявлен аукцион на право аренды причальных сооружений морского порта, стартовая цена которого составляет семь миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на веб-ресурсе ГИС-Торги.На аукционе предлагается право на аренду причалов под номерами 28 и 29, расположенных в Ростовском ковше. Причал 28 предназначен для ремонтных и отстойных работ, а причал 29 – для перевалки различных типов грузов. Следует учитывать, что на данных участках имеются ограничения: здесь проходят подкрановые пути для портальных кранов и автомобильная дорога, используемая для внутренних нужд порта. История этих причалов берет свое начало в 1797 году.Компания, выигравшая аукцион, получит возможность заключить арендное соглашение с ФГУП «Росморпорт» на период от пятнадцати до сорока девяти лет. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 сентября. Результаты аукциона будут объявлены через четыре дня после завершения приема заявок.