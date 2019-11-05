В Ростове-на-Дону на ремонт одной улицы выделят 14,6 млн рублей



В 2020 году в Ростове планируется провести ремонт на улице Рябышева. На работы выделяют 14 633 498 рублей. Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры донской столицы. Деньги выделяют из городского, областного и федерального бюджетов. Заявки на участие принимаются до 15 ноября.



Отмечается, что подрядчик должен заменить на улице Рябышева бордюры, положить новое дорожное покрытие, установить крышки люков и нанести новую разметку из термопластика. Ремонт будут проводить с 15 января по 1 июня 2020 года.



Подрядчика выберут с помощью электронного аукциона, который пройдёт 18 ноября.