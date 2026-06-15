В Ростове продолжаются судебные тяжбы вокруг строительства бизнес-центра на Береговой
Ситуация со строительством 12-этажного бизнес-центра на улице Береговой, 23А в Ростове-на-Дону продолжает обрастать судебными разбирательствами. Застройщик ООО «Парус» вновь намерен оспорить решение об отмене разрешения на строительство, о чем сообщили обеспокоенные жители близлежащих домов. Об этом сообщает портал DonDay.
Конфликт вокруг участка начался в 2022 году, когда Департамент архитектуры и градостроительства выдал застройщику разрешение на строительство «Делового центра». Однако местные жители выступили против, выразив опасения по поводу недостаточной удаленности объекта от жилых построек, возможного дефицита парковочных мест, а также угрозы транспортного коллапса и возникновения аварийных ситуаций на оживленном перекрестке.
Прокуратура региона, занявшаяся проверкой, выявила нарушения градостроительного законодательства. В результате в декабре 2024 года Департамент архитектуры аннулировал выданное ранее разрешение.
Не согласившись с отменой, ООО «Парус» обратилось в арбитражный суд, требуя признать это решение недействительным. Однако в марте 2026 года суд отклонил иск застройщика, оставив запрет на строительство в силе.
Неудача не остановила ООО «Парус». Компания подала апелляционную жалобу, но первая попытка обжалования в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде не увенчалась успехом — жалоба была подана с нарушениями и не принята к рассмотрению.
Застройщик повторно подал апелляцию в мае 2026 года. На этот раз апелляционная инстанция приняла заявление к рассмотрению. Первое слушание по делу назначено на 16 июня.